Samsung Galaxy C9 in arrivo?

E salutiamo dunque in modo definitivo il mese di agosto, che si porta via gran parte della calura della stagione estiva, per abbracciare, invece, quello di settembre. Se agosto è stato un momento particolarmente importante per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, quello di settembre potrebbe esserlo persino di più: il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione della compagnia asiatica, ha già esordito in modo preliminare presso alcuni mercati americani e asiatici, ma il vero banco di prova, sarà domani, venerdì 2 settembre. Ossia, il giorno ufficiale della sua immissione a livello internazionale, incluso il continente europeo, chiamato a dare delle risposte veramente importanti. E in tutta questa ottica, chiaramente, sono arrivate praticamente in punta di piedi le informazioni sul Samsung Galaxy C9. Il Samsung Galaxy C9, giunto un po’ a sorpresa, è praticamente il terzo modello della gamma C di smartphone prodotti dalla compagnia asiatica. Una gamma ancora giovanissima, che ha esordito solo di recente con il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7. A dire la verità, dovrebbe mancare ancora un po’ all’uscita del Samsung Galaxy C9, che presumibilmente avverrà quando le acque si saranno un po’ calmate dopo l’esordio del Samsung Galaxy Note 7. Tuttavia, possiamo praticamente considerare ufficiale la sua esistenza, al momento nota, all’interno di casa Samsung, con il nome in codice di “Amy”. Rimangono avvolte nel mistero le sue probabili caratteristiche: secondo alcuni, tuttavia, molto probabilmente il Samsung Galaxy C9 sarà dotato di un display da 6 pollici.