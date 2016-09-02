Samsung Galaxy Note 7, è il giorno dei giorni

Finalmente ci siamo. L’ora X è scattata, o “il giorno dei giorni”, se preferite. Nel corso di queste ultime settimane, per non dire addirittura mesi, vi abbiamo letteralmente inondati di notizie, indiscrezioni e rumors di vario tipo riguardanti il Samsung Galaxy Note 7, ultimo phablet di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Non avremmo potuto fare altrimenti, d’altronde, visto che questo dispositivo era particolarmente atteso già da troppo tempo. Soprattutto in Europa, visto che nel Vecchio Continente un Galaxy Note mancava da praticamente due anni, ovvero dall’uscita del Samsung Galaxy Note 4: il Samsung Galaxy Note 5, infatti, come abbiamo poi scoperto a nostre spese, non è mai stato esportato qui da noi. Adesso, tuttavia, ecco la possibilità di rifarci con il Samsung Galaxy Note 7: un phablet dal design raffinato e dalla scheda tecnica estremamente importante, capace di garantire una serie di prestazioni di livello elevatissimo. E, come dicevamo prima, oggi, finalmente, è il giorno prediletto: il Samsung Galaxy Note 7 esce infatti oggi, venerdì 2 settembre, anche nella nostra cara vecchia Italia. Insomma, come già avevamo detto più di una volta, il Samsung Galaxy Note 7 è ormai ufficiale, ed entro poche ore sarà disponibile presso praticamente tutti i negozi che si occupano di tecnologia e di telefonia mobile nello specifico.