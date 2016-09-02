Samsung Galaxy Note 7, il riepilogo

Oggi, finalmente, il Samsung Galaxy Note 7 esordisce su quasi tutti i mercati internazionali della telefonia mobile, incluso, ovviamente, quello italiano. Da ormai troppo tempo un Galaxy Note mancava nei mercati europei, già dal lontano 2014. Adesso, invece, finalmente possiamo abbracciarlo nuovamente, con una nuova veste estetica e con una serie di caratteristiche tecniche potentissime. Proprio oggi, venerdì 2 agosto, il Samsung Galaxy Note 7, come dicevamo, approda nei nostri negozi. Pertanto, andiamo a fare un breve riepilogo, per vostra comodità, circa le sue maggiori peculiarità. Il Samsung Galaxy Note 7, innanzitutto, esce solamente nella variante Edge, con i lati curvi dello schermo. Una soluzione che dà da pensare, e che lascia intuire che il colosso asiatico potrebbe addirittura abbandonare in modo definitivo la classica linea Flat di smartphone ed apparecchi telefonici. Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Note 7 riprendono, per gran parte, quelle già lanciate con enorme successo dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, a partire dall’impermeabilità. Analogamente a quanto accaduto con questi due dispositivi, poi, il processore, in Europa, è un Exynos 8890 (gli altri, invece, avranno il Qualcomm Snapdragon 820), coadiuvato da una RAM da ben 4 GB. Troviamo poi un display da 5,7 pollici, un Super AMOLED in Full HD con schermo Gorilla Glass 5, particolarmente resistente agli urti (sebbene lo stesso non paia si possa dire per i graffi). Le fotocamere ci riconducono ancora una volta al Samsung Galaxy S7, essendo da 12 megapixel (posteriore) e da 5 megapixel (anteriore) con tecnologia Dual Pixel. Qui, iniziano ad arrivare le prime novità: troviamo un nuovo sensore, lo scanner dell’iride capace di aumentare in modo sensibile la sicurezza del dispositivo. La nuova S Pen la fa da padrone: dotata di una punta molto sottile, implementa nuove funzioni, come la traduzione immediata di termini scritti in lingua straniera, o la possibilità di creare una GIF animata da un video. La batteria è da 3500 mAh, mentre il sistema operativo è Android Marshmallow. Il prezzo consigliato del Samsung Galaxy Note 7 è di 879 euro.