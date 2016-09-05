Samsung Galaxy Note 7 esplode?

In un modo o nell’altro ci ritroviamo sempre a parlare del Samsung Galaxy Note 7, nuovo phablet di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Se, tuttavia, fino a oggi vi abbiamo fornito quasi sempre delle notizie e indiscrezioni positive, adesso, sfortunatamente, non ci sono delle buone nuove. Infatti, le ultime informazioni riguardo il Samsung Galaxy Note 7 sono alquanto funeste. Questo device, particolarmente atteso, come ben sappiamo, nel mercato europeo, sta ricevendo diverse attenzioni per delle problematiche che, qualora venissero confermate in maniera ufficiale, sarebbero estremamente gravi. Difatti, nei giorni scorsi, si sono verificate due esplosioni di questo dispositivo. Come abbiamo avuto già modo di ribadirvi, infatti, se in Europa il Samsung Galaxy Note 7 aveva come data d’uscita il 2 settembre, alcuni mercati d’oltreoceano lo avevano già immesso in circolazione, dando quindi la possibilità di acquistarlo a molte persone. E, tuttavia, un paio di Samsung Galaxy Note 7 sono letteralmente esplosi. Proprio così: il primo caso, in particolare, ha lasciato uno strascico di critiche dietro di sé, dal momento che, stando a quanto si dice, l’apparecchio telefonico avrebbe preso fuoco durante la fase di ricarica. Adesso Samsung sta effettuando ulteriori controlli, vista la situazione incresciosa. Qualora dovesse riscontrare qualche difetto di fabbrica, sarebbe un problema veramente serio.