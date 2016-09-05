Samsung Galaxy Tab S3 avrà la S Pen?

In questo particolare periodo storico, il colosso asiatico Samsung proprio non vuole saperne di fermarsi. La parola “pausa” è sconosciuta alla compagnia sudcoreana, nonostante i recenti successi clamorosi, unitamente alla stagione estiva, potessero lasciar pensare che Samsung potesse anche prendersela un po’ comoda. Invece, L’azienda coreana continua a viaggiare spedita come un treno, non lasciando alla concorrenza neppure il tempo di respirare. Ai Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, smartphone di top gamma, è stato recentemente affiancato il Samsung Galaxy Note 7, phablet di ultima generazione. Questo device, da molti esperti del settore considerato come il migliore mai realizzato, ha avuto la forza di apportare alcune novità piuttosto significative, facendosi notare soprattutto per alcune funzioni proprie della nuova S Pen. E ora, clamorosamente, sembra che proprio l’ S Pen potrebbe rappresentare una nuova frontiera nell’universo degli apparecchi telefonici targati Samsung, tanto che esso potrebbe addirittura approdare sul Samsung Galaxy Tab S3. Ebbene sì, è proprio questa la novità degli ultimi giorni, per quel che concerne lo sterminato microcosmo del colosso sudcoreano. Sembra, infatti, che il nuovo Samsung Galaxy Tab S3, di cui vi abbiamo già parlato di recente, potrebbe essere dotato della S Pen che tanti consensi sta strappando sul Samsung Galaxy Note 7. Alcune immagini che già da diversi giorni circolano sul web, infatti, dimostrerebbero come questo tablet sarebbe dotato di un pennino estraibile dal basso, e l’unico tablet di cui si ha notizia certa circa un’uscita a breve da parte di Samsung, è proprio il Samsung Galaxy Tab S3. Un matrimonio già scontato, dunque? Nelle prossime settimane, sicuramente, ne sapremo di più.