Le ultimissime sul Samsung Galaxy S8

Il mese di settembre è oramai iniziato già da qualche giorno, facendo capire subito che sarà un periodo, ancora una volta, all’insegna del dominio per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Se, infatti, il caldo agosto si era chiuso con le novità del Samsung Galaxy Note 7, settembre, che ci traghetterà verso la stagione autunnale, si è invece aperto con la l’uscita di questo dispositivo sul mercato internazionale della telefonia mobile. Il phablet di sesta generazione targato Samsung sarà il top gamma della compagnia sudcoreana per diversi mesi, almeno fino all’uscita del Samsung Galaxy S8. Già da qualche tempo, in effetti, circolano diverse voci sul Samsung Galaxy S8, la cui uscita avverrà, probabilmente, nel primo trimestre del 2017. La verità è che l’azienda asiatica ci ha abituato davvero bene negli ultimi tempi, tanto che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge sono stati gli smartphone praticamente più venduti del 2016: bisognerà tirar fuori il proverbiale coniglio dal cilindro, quindi, per riuscire a battere due device così forti e ben visti dal pubblico. Ecco perché, più passano i giorni, e più diverse caratteristiche e peculiarità del Samsung Galaxy S8 trovano conferme. In particolare, sembra molto probabile l’approdo di un display con risoluzione in 4K, una qualità assolutamente straordinaria e superiore perfino a quella dei già citati S7. Ma non è tutto: anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore sembra pressoché scontata, così come il fatto che il Samsung Galaxy S8 uscirà soltanto nella variante Edge, divenuta ormai il marchio di fabbrica dei migliori smartphone del colosso asiatico. Per quanto riguarda il processore, quantomeno sui modelli europei, spicca con sempre più insistenza l’ Exynos 8895, che dovrebbe poter garantire maggiore potenza in spazi ulteriormente ridotti. Insomma, manca ancora parecchio tempo alla sua uscita ufficiale, ma il Samsung Galaxy S8 si propone già adesso come un device particolarmente ambizioso.