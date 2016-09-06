Samsung Galaxy X, ci siamo quasi?

Il recente passato della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, quantomeno per quel che concerne il settore della telefonia mobile, si è rivelato particolarmente roseo. Così come roseo appare il suo presente, grazie all’uscita, avvenuta alcuni giorni fa, del Samsung Galaxy Note 7, nuovo gioiellino dalle elevate prestazioni. Il phablet di sesta generazione targato Samsung, in effetti, in pochissimo tempo ha già saputo conquistare tutti, dai semplici appassionati agli esperti del settore, facendo incetta di critiche e recensioni estremamente positive: in tal senso, questo device ha saputo proseguire con forza una linea varata con successo, alcuni mesi fa, dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge. E roseo, manco a dirlo, appare anche l’immediato futuro del colosso asiatico: nel 2017, infatti, un po’ a sorpresa, potrebbero arrivare ben due nuovi smartphone, le cui ambiziose peculiarità sarebbero a dir poco rivoluzionarie. Uno, naturalmente, è il Samsung Galaxy S8. L’altro, invece, potrebbe essere il Samsung Galaxy X. Già da qualche tempo si vocifera con insistenza del Samsung Galaxy X, un apparecchio telefonico che trova la propria maggiore particolarità in una singolare caratteristica: questo smartphone, infatti, dovrebbe essere dotato di un display pieghevole, capace di curvarsi a piacimento. Inutile dire che una peculiarità così bizzarra finirebbe per stravolgere letteralmente il mercato internazionale della telefonia mobile, e che potrebbe prestarsi a diversi usi. E se, fino a qualche tempo fa, una cosa simile pareva fin troppo fantascientifica per le reali capacità della compagnia coreana, adesso sembra invece vicina ad una clamorosa realizzazione. Difatti, stando a voci molteplici e insistenti all’interno del colosso coreano, sembra che oramai sia quasi tutto pronto, e che Samsung stia ormai per realizzare questa interessante tecnologia. Che, come predetto, potrebbe esordire proprio sul Samsung Galaxy X, che in tal senso diverrebbe il primo smartphone con display pieghevole del mondo. Potrebbe arrivare. Come detto, già nel 2017, insieme al Samsung Galaxy S8.