Ecco Samsung Cloud per archiviare i dati

Nel corso di questi ultimi anni, senza ombra di dubbio, la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si è affermata a livello mondiale come una fra le più importanti e le più autorevoli per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Seguendo la linea tracciata con successo da Apple, il colosso asiatico ha saputo inserirsi di prepotenza nel mercato degli smartphone, realizzando una serie di apparecchi telefonici di livello assoluto, suddivisi per gamme e fasce. Gli ultimi, in tal senso, sono stati il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, capaci di monopolizzare il mercato conquistando tanto la critica quanto il pubblico, spianando, di conseguenza, la strada anche al Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione. Quest’ultimo device ha finalmente realizzato il proprio esordio a livello internazionale, apportando una serie di interessantissime innovazioni: fra queste, oltretutto, spunta Samsung Cloud. Samsung Cloud è una funzione che ancora mancava, in effetti, nella sterminata scuderia di novità portate avanti da Samsung. Come si può intuire piuttosto facilmente, si tratta del sistema di backup creato proprio dalla compagnia coreana. Grazie ad esso, sarà semplicissimo salvare i dati e le statistiche del proprio telefono, permettendo, di conseguenza, anche un più facile ripristino di fabbrica, qualora il proprio apparecchio dovesse incorrere in qualche problematica. Al momento Samsung Cloud ha esordito con il Samsung Galaxy Note 7, ma è molto probabile che presto venga esportato anche sugli smartphone della gamma S7 e, forse, anche a quelli della linea S6.