Samsung Galaxy Tab S2 regala scheda Micro SD

Sono giornate particolarmente impegnative, queste, per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, infatti, si sta cercando di disimpegnare su più fronti, dando sempre più la sensazione di star vivendo un anno particolarmente proficuo e felice soprattutto nel settore della telefonia mobile. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy Note 7 è il device di gran lunga più chiacchierato di queste ore, catalizzando su di sé le attenzioni della maggior parte degli esperti, degli appassionati e degli addetti ai lavori. Tuttavia, Samsung non manca anche di lanciare sempre nuove offerte e promozioni: l’ultima riguarda il Samsung Galaxy Tab S2 ed il Samsung Galaxy Tab A 10.1. Il Samsung Galaxy Tab S2 ed il Samsung Galaxy Tab A 10.1 sono due fra i tablet di maggior successo prodotti dall’azienda coreana. Si tratta di due apparecchi capaci di garantire delle prestazioni piuttosto importanti, oltre che pratici ed affidabili. Ebbene, in che cosa consiste questa promozione? È molto semplice: acquistando uno di questi due tablet, si potrà ricevere in regalo una scheda Micro SD da ben 128 GB. La Micro SD in questione è sempre prodotta da Samsung, ed ovviamente permetterà di estendere la memoria di un apparecchio che la supporti. Per poterla avere, bisogna acquistare un Samsung Galaxy Tab S2 o un Samsung Galaxy Tab A 10.1 entro il 2 ottobre, e registrarlo su Samsung People.