Nuovo Samsung Galaxy A8 sempre più vicino

Alla fine di quest’anno, con ogni probabilità, i mesi di agosto e di settembre, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal noto colosso asiatico Samsung, risulteranno tra i più prolifici in assoluto. Sono tantissimi, infatti, i nuovi device ed apparecchi telefonici presentati dalla compagnia sudcoreana nel corso di queste ultime settimane. Il più importante e chiacchierato di essi, senza ombra di dubbio, è il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione capace di vantare le caratteristiche più potenti fra tutti gli smartphone mai prodotti da Samsung. Tuttavia, ci sono anche altri dispositivi che son riusciti a ritagliarsi i propri spazietti importanti. Non a caso, infatti, negli ultimi giorni, anche il Samsung Galaxy A8 ha fatto ben parlare di sé. Il Samsung Galaxy A8 è uno di quegli smartphone usciti in passato che Samsung ha selezionato per farne una nuova versione. E così, il modello 2016 sta ottenendo varie certificazioni in queste settimane, inclusa la FCC, a dimostrazione del fatto che il suo secondo esordio sul mercato dovrebbe ormai essere sempre più vicino. E così, il nuovo Samsung Galaxy A8 si presenterà, stando a numerose ed autorevoli indiscrezioni, con una scheda tecnica molto interessante: RAM da 3 GB, processore Exynos 7420, storage interno da 32 GB (probabilmente espandibili). Buono anche il display, da 5,7 pollici con risoluzione in Full HD, e le fotocamere da 12 megapixel e da 5 megapixel. Per quanto riguarda il sistema operativo, si parte con Android Marshmallow 6.0.1.