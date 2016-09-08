Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge si aggiornano
Nel corso di queste ultimissime settimane, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ci siamo concentrati in particolar modo su un dispositivo: il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, visto che il nuovo gioiellino di top gamma del colosso asiatico è praticamente uno dei device più attesi degli ultimi anni, e non soltanto per quel che concerne il microcosmo Samsung. Ovviamente, in questo lasso di tempo, la compagnia coreana si è mossa anche verso altri settori, provvedendo anche ad aggiornare alcuni smartphone un po’ meno recenti: e fra questi, chiaramente, figurano anche il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge sono i due ex device di top gamma del 2015. Seppure siano ormai stati superati dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, sono ancora adesso dei telefoni estremamente potenti e performanti, e, chiaramente, rientrano ancora nei piani dell’azienda asiatica. Proprio per questo motivo, i due apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6 stanno ricevendo, proprio in queste ore, degli importanti aggiornamenti. L’update è anche piuttosto corposo, in quanto consta di ben 345 MB. Chiaramente è ancora basato su Android Marshmallow 6.0.1, e per il momento pare risultare disponibile solo per i modelli no brand e per quelli con brand Vodafone. Stando a quel che si dice, il miglioramento più importante sarà quello relativo alla stabilità del sistema.
