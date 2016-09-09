Samsung Galaxy Folder 2 sempre più vicino

Quando si pensa alla tecnologia odierna applicata allo sterminato settore della telefonia mobile, generalmente il nostro pensiero vola subito a smartphone e phablet estremamente potenti e performanti, oltre che arcinoti a livello internazionale. L’ iPhone, ad esempio, da questo punto di vista ha praticamente rivoluzionato il mercato, che adesso, a distanza di qualche anno, è dominato soprattutto dal colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Avere un telefonino ormai permette di avere in mano il mondo intero. Tuttavia, ogni tanto è interessante anche provare a guardarsi un poco indietro soffermandosi sulle vecchie tecnologie. I paesi orientali, da questo punto di vista, hanno sempre mostrato una certa predilezione per i cellulari a conchiglia, ed ecco quindi che spunta il Samsung Galaxy Folder 2. Il Samsung Galaxy Folder 2 è un telefono flip, e dovrebbe arrivare presto come successore del Samsung Galaxy Folder. A riprova di ciò, il fatto che tale apparecchio stia ricevendo, proprio in questi giorni, numerose certificazioni: la FCC, come anche il Bluetooth SIG e la TEENA. Non sappiamo ancora con precisione quale dovrebbe essere la data d’uscita del Samsung Galaxy Folder 2, ma non dovrebbero esserci molti dubbi sul fatto che, almeno inizialmente, esso uscirà in alcuni paesi asiatici, come la Cina e la Corea. Difficilmente sbarcherà anche all’estero.