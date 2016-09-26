Samsung Galaxy S8, news sul processore

Oramai, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, si guarda al futuro. Il colosso sudcoreano, infatti, ha deciso di lasciarsi alle spalle quello che è stato il suo passato più recente: un passato particolarmente problematico, per non dire addirittura tragico, quantomeno dal punto di vista finanziario. Il Samsung Galaxy Note 7, infatti, è rimasto vittima di un gravissimo problema alla batteria, capace di causarne l’esplosione: fatto che ha compromesso da subito la vita del device, ritirato anzitempo dal mercato. Anche la reputazione della compagnia asiatica ha sofferto tantissimo della cosa, tanto da spingere Samsung a pensare al prossimo top di gamma: il cui nome, chiaramente, riconduce subito al Samsung Galaxy S8. Dovrete farci il callo, perché da ora in avanti è molto probabile che parleremo spesso dello smartphone di ottava generazione targato Samsung: l’uscita del Samsung Galaxy S8, infatti, proprio a causa del collasso del Samsung Galaxy Note 7, dovrebbe essere anticipata rispetto ai tempi prestabiliti, tanto che potrebbe arrivare addirittura intorno a gennaio. E già da qualche giorno, in effetti, si parla di quelli che potrebbero essere i suoi processori, ossia i cuori pulsanti. Come abbiamo anticipato anche noi, è molto probabile che il modello americano e quello asiatico del Samsung Galaxy S8 monteranno un processore Qualcomm Snapdragon 830, mentre la versione europea, che arriverà quindi anche in Italia, avrà invece in dotazione il nuovo Exynos 8895. Proprio l’ Exynos 8895 sembra destinato a fare furore, e in questo senso si sta iniziando a svolgere qualche test preliminare, per capire quale potrebbe essere la sua potenza effettiva. I risultati, stando alle varie indiscrezioni che stanno circolando sul web, sono sicuramente incoraggianti. Stando a quanto si dice, infatti, l’ Exynos 8895 dovrebbe essere 1,8 più veloce e più potente rispetto al predecessore, quell’ Exynos 8890 che si è comportato già benissimo sul Samsung Galaxy S7.