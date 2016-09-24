Che processori per il Samsung Galaxy S8?

Da ormai diverso tempo vi stiamo fornendo numerose indiscrezioni e notizie circa il Samsung Galaxy S8, futuro apparecchio telefonico di top gamma del noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Non tanto “futuro”, per la verità: come sappiamo bene, infatti, la compagnia sudcoreana è stata costretta ad accelerare i tempi in modo deciso, a causa del collasso del Samsung Galaxy Note 7. La “morte” prematura del phablet di sesta generazione, causata dal grave problema della batteria, ha infatti provocato una voragine finanziaria all’azienda, che, per recuperare le perdite, ha deciso di far uscire prima del previsto il nuovo smartphone dalle elevate prestazioni. E così, con il probabile arrivo a gennaio del Samsung Galaxy S8, il web è stato preso d’assalto da tantissime voci di corridoio strettamente correlate all’argomento: alcune, per la verità, piuttosto improbabili, altre, invece, parecchio plausibili. E, per restare nel campo del certo, andiamo a vedere quali potrebbero essere i cuori pulsanti di questo device, i suoi processori. Analogamente a quanto avvenuto anche nel recente passato, infatti, è molto probabile che il Samsung Galaxy S8 monti processori diversi a seconda del mercato di riferimento. Il continente asiatico e quello americano, infatti, dovrebbero godere del Qualcomm Snapdragon 830, dotato di una potenza assoluta. In Europa, addirittura, le cose dovrebbero andare meglio: il Samsung Galaxy S7 monta un Exynos 8890, che fin qui si è comportato benissimo. Samsung, così, ha deciso di sfornare un successore che sembra garantire prestazioni di gran lunga superiori, ossia l’ Exynos 8895. Il tutto, peraltro, andrebbe a supporto di una RAM da ben 6 GB. Insomma, dovrebbero mancare ancora alcuni mesi all’arrivo del Samsung Galaxy S8, che però, già adesso, promette di essere qualcosa di più di un semplice telefono. Già il Samsung Galaxy S7 aveva colpito favorevolmente la critica e il pubblico, mentre adesso si potrebbe persino andare oltre. Nella speranza di non incappare in un nuovo “Samsung Galaxy Note 7 bis”.