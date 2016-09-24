Ancora sul Samsung Galaxy S8

Il collasso del Samsung Galaxy Note 7, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dal colosso sudcoreano, ha avuto numerosi effetti collaterali. La grande compagnia asiatica, infatti, ha patito moltissimo il problema occorso al phablet di sesta generazione, tanto che, a causa del difetto che causa l’esplosione della batteria di questo device, è stata costretta a ritirarlo dal mercato. E a correre ai ripari con delle alternative. Una di esse, la più importante, rappresenta il prossimo top di gamma dell’azienda coreana, per il quale Samsung ha accelerato i tempi: il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è chiamato ad un compito tanto scomodo quanto importante: succedere al Samsung Galaxy S7, smartphone amatissimo dal pubblico e dotato di elevatissime prestazioni, e coprire il buco economico causato dal disastro del Samsung Galaxy Note 7. Un compito chiaramente non semplice, ma che il Samsung Galaxy S8 potrebbe compiere grazie ad una scheda tecnica a dir poco impressionante. A tal proposito spuntano già diverse indiscrezioni e voci di corridoio: la prima di esse, chiaramente, riguarda il display, che avrebbe una risoluzione a 4K. Anche il processore dovrebbe subire un’evoluzione, tanto che, almeno sui modelli americani, il prescelto potrebbe essere il potentissimo Qualcomm Snapdragon 830. Supportato da una RAM da ben 6 GB, che renderebbe il device un top assoluto. Per il resto, si parla anche della possibilità di una doppia telecamera, caratteristica già presente in alcuni apparecchi della concorrenza.