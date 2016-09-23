Samsung Galaxy Note 7 torna a novembre?

Quando, diverso tempo fa, il noto colosso tecnologico asiatico si apprestò a lanciare sul mercato il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione destinato a chiudere in bellezza un anno estremamente positivo per quel che concerne il settore della telefonia mobile, di certo nessuno avrebbe potuto prevedere un quadro del genere, a quasi un mese di distanza. La situazione è ben nota agli esperti e agli addetti ai lavori, oltre che naturalmente a voi, cari lettori, se siete soliti seguirci. Difatti, il Samsung Galaxy Note 7 è stato clamorosamente ritirato dal mercato appena dopo i primissimi giorni del suo lancio, a causa di un grave problema capace di scatenare l’esplosione della batteria. Un duro colpo a Samsung e alle sue ambizioni, che si è tradotto in una perdita economica devastante, superiore ai 10 miliardi di dollari. E, purtroppo, non sembra esserci pace per questo device, ancora una volta vittima di problemi che ne stanno incredibilmente sancendo la morte in maniera prematura. Difatti, stando a fonti estremamente autorevoli, e che possono quindi essere considerate come ufficiose, pare che il Samsung Galaxy Note 7 tornerà in Europa, e, quindi, anche in Italia, non prima della fine del mese di novembre. Ossia, con un ritardo di quasi tre mesi, rispetto a quanto detto inizialmente. Una notizia che, come certamente potrete immaginare, non ha fatto altro che causare ulteriore delusione tra i tanti che attendevano con ansia l’uscita del phablet.