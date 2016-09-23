Arrivano Samsung Galaxy C5 Pro e C7 Pro?

Nel corso di queste ultime settimane, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile appannaggio della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, la nostra attenzione è rimasta concentrata soprattutto su diversi fatti piuttosto famigerati legati ai device di top gamma. Ci riferiamo, chiaramente, a quel che è successo con il Samsung Galaxy Note 7, in quanto il phablet di sesta generazione, che avrebbe dovuto esordire all’inizio di questo mese anche in Italia, si è reso protagonista di un increscioso problema capace di causarne l’esplosione della batteria. Un difetto gravissimo, che ha causato un danno d’immagine (oltre che economico) molto alto al colosso asiatico, che è così corso ai ripari con nuovi apparecchi telefonici. Uno di questi risponde al nome di Samsung Galaxy S8, che pare avvicinarsi sempre di più e che, secondo le ultime indiscrezioni e voci di corridoio a nostra disposizione, potrebbe esordire già a gennaio. Altri dispositivi, meno attesi ma che iniziano a destare un certo interesse, potrebbero essere il Samsung Galaxy C5 Pro e il Samsung Galaxy C7 Pro. Già da qualche tempo, infatti, la compagnia coreana ha lanciato la nuova gamma C, cui fanno parte dei device dalle medie prestazioni. I primi smartphone appartenenti a questa fascia si sono comportati piuttosto bene sui mercati presso i quali hanno esordito, incoraggiando Samsung a produrre ulteriori modelli. Ecco quindi che la casa asiatica starebbe pensando di produrre il Samsung Galaxy C5 Pro e il Samsung Galaxy C7 Pro, delle revisioni in chiave potenziata, e quindi con caratteristiche e peculiarità tecniche ben più performanti, rispetto alle versioni basilari. Per il momento non si sa molto altro a riguardo, se non che i nomi in codice di questi due apparecchi dovrebbero essere, rispettivamente, SM-C5010 e SM-C7010. Come sempre, ad ogni modo, ne sapremo di più nelle prossime settimane, e non mancheremo di aggiornarvi.