Samsung Galaxy S8 arriva a gennaio?

E anche questa settimana, ormai, inizia a volgere al termine. Per il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, come ben sappiamo, il mese di settembre è stato tutt’altro che esaltante: il disastroso esordio del Samsung Galaxy Note 7, infatti, è costato carissimo alla compagnia asiatica, costretta, a causa del grave problema che portava all’esplosione della batteria, a ritirare quello che avrebbe dovuto essere il suo miglior gioiellino in assoluto. L’azienda coreana, a questo punto, ha provato a capire quali potessero essere le alternative da percorrere, per cercare di tappare questa voragine, e alla fine ha individuato la soluzione nel Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 avrebbe dovuto succedere naturalmente al Samsung Galaxy S7 intorno al mese di marzo o giù di lì, come avviene ogni anno. Invece, la questione di cui si è resa protagonista il Samsung Galaxy Note 7 ha decisamente accelerato i tempi, in quanto Samsung, costretta a lanciare sul mercato un device che possa ritraghettare il settore della telefonia mobile in acque quiete, vorrebbe puntare proprio sul Samsung Galaxy S8. E così, lo smartphone dalle elevate prestazioni di ottava generazione dovrebbe vedere la luce ben prima della primavera: inizialmente si ipotizzava addirittura verso la fine del 2016, ma le ultime indiscrezioni portano con fare sempre più deciso a gennaio 2017, che a questo punto può essere considerato il mese “ufficioso”. Ciò, ovviamente, implica anche due fatti conseguenziali, che ci appaiono come incontrovertibili: innanzitutto, che il naturale ciclo vitale del Samsung Galaxy S7 sarà più breve rispetto a quello degli altri top di gamma della casa asiatica. Un vero e proprio peccato per un device che non ha avuto alcuna colpa, e che anzi finora ha collezionato dei grossi successi, ma costretto anch’esso, suo malgrado, a patire le problematiche del Samsung Galaxy Note 7. Il secondo è persino più drammatico: proprio il phablet di sesta generazione, infatti, con questa uscita anticipata, sarebbe praticamente “morto”. Difficile, infatti, che possa più riprendersi dopo tutto ciò.