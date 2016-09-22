Samsung Galaxy S7 si aggiorna di nuovo

Ci avviciniamo ormai spediti verso la fine di questa settimana, e, con essa, anche con il mese di settembre. Un mese che, contrariamente a tutte le aspettative di qualche tempo fa, si è rivelato a dir poco devastante per le ambizioni della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete capito, al disastro cui è andato incontro, suo malgrado, il Samsung Galaxy Note 7, che in teoria avrebbe dovuto essere il miglior device mai prodotto dal colosso asiatico: e, invece, il phablet nasconde un’insidia non da poco, che ne può causare l’esplosione della batteria. Un fatto a dir poco “drammatico”, per così dire, che ha causato dei grandissimi problemi a Samsung, costretta a ritirare il dispositivo e a rilanciare il Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7 ha esordito, insieme al modello Edge, nello scorso mese di marzo, realizzando un grandissimo successo su praticamente tutti i mercati in cui è stato portato. Uno smartphone dalle grandissime prestazioni, che ancora adesso, nonostante sia trascorso praticamente mezzo anno di tempo dal giorno della sua uscita, si difende più che bene. E adesso potrà farlo ancora meglio, grazie ad un nuovo aggiornamento. Difatti, ci giunge notizia che, in Olanda e nei paesi scandinavi, è in dirittura d’arrivo un update per il Samsung Galaxy S7 e per la variante Edge, con firmware XXU1BPI2. Basato, ancora una volta, su Android Marshmallow 6.0.1 (ma probabilmente non ci vorrà molto tempo all’arrivo di Nougat), si tratta di un aggiornamento minore, contenente la patch di sicurezza relativa al mese di settembre, più piccole correzioni qui e là. Come detto, questo update per ora è disponibile solamente in Scandinavia e nei Paesi Bassi, ma presto, con ogni probabilità, giungerà anche presso altre nazioni. Ragion per cui, vi invitiamo a continuare a seguirci, poiché non appena ne sapremo di più non mancheremo di aggiornarvi.