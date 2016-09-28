Samsung Galaxy Note 7 in Italia a ottobre

Ancora una volta, quando il mese di settembre si avvia sempre più alla sua naturale conclusione, torniamo a fornirvi informazioni circa l’argomento che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione prodotto dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, nel bene e nel male ha catalizzato su di sé le attenzioni dei più. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy Note 7 avrebbe dovuto esordire pressoché in tutti i mercati internazionali della telefonia mobile nei primi giorni di settembre, e secondo alcune stime avrebbe dovuto ottenere un grandissimo successo, realizzando una continuità con il Samsung Galaxy S7 e con il Samsung Galaxy S7 Edge, che hanno letteralmente fatto faville fin dalla loro uscita. Il grave problema accorso alla batteria del device, tuttavia, ha scombinato completamente questi piani, costringendo il colosso asiatico al ritiro del Samsung Galaxy Note 7. Un danno d’immagine incalcolabile, cui però Samsung ha cercato di porre rimedio da subito. Il ripristino del phablet ha richiesto diverso tempo, molto più del previsto: le prime date per la sostituzione dell’apparecchio sono infatti slittate di giorno in giorno, tanto che si temeva che il suo “vero” esordio sul mercato sarebbe avvenuto solamente intorno alla fine di novembre, se non addirittura più tardi. Oggi, fortunatamente, possiamo accantonare definitivamente questo rumor, poiché abbiamo una data d’uscita ufficiosa del Samsung Galaxy Note 7 anche qui in Italia. SamMobile, infatti, vera e propria autorità del settore, ha rivelato che, nel Vecchio Continente, il phablet verrà nuovamente commercializzato, naturalmente con le unità prive del difetto della batteria, a partire dal 28 ottobre. Insomma, l’attesa per il Samsung Galaxy Note 7 si è protratta tantissimo nel tempo, e purtroppo bisognerà aspettare ancora un mese prima di poter finalmente utilizzarlo. Tuttavia, questa dovrebbe essere la volta buona. Nella speranza, ovviamente, che i gravi problemi che hanno colpito il device siano definitivamente alle spalle.