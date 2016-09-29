Samsung Galaxy S7, nuovo aggiornamento

Il mese di settembre, per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, quantomeno per quel che concerne lo sterminato settore della telefonia mobile, è stato particolarmente travagliato. Come ben sappiamo, infatti, il periodo è stato caratterizzato dalla clamorosa debacle cui, suo malgrado, è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione. Il device, infatti, si è reso protagonista dello spiacevole inconveniente relativo alle batterie, che in diverse unità hanno preso fuoco fino a esplodere. Un vero e proprio disastro, che però ha rimesso in luce una delle poche certezze attuali della compagnia asiatica: il Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge sono due fra i migliori smartphone attualmente in circolazione. Dotati di una scheda tecnica di altissimo livello, hanno fatto incetta di critiche e di recensioni positive fin dalla loro primissima uscita. E nel corso di questi ultimissimi giorni, ecco che spuntano altre buone notizie: è infatti in dirittura d’arrivo, in Italia, un nuovo aggiornamento. L’update in questione per i Samsung Galaxy S7 dovrebbe riguardare gli apparecchi no brand commercializzati nel nostro paese, e farebbe riferimento al firmware G930FXXS1BPI8. Si tratta, come solitamente avviene in questi casi, di un aggiornamento minore, atto a correggere soprattutto alcuni piccoli bug qui e là. Naturalmente, qualora dovesse arrivarvi la notifica per l’installazione, vi invitiamo caldamente a proseguire, previo backup dei dati.