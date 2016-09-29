Samsung Galaxy X, ci siamo quasi?

L’ultimo mese, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, è stato particolarmente movimentato e travagliato. La compagnia sudcoreana, infatti, è stata costretta a scombinare completamente i propri piani, a causa dell’inaspettato disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione che si è reso protagonista del grave problema delle batterie “esplosive”. Il ritiro del device, e l’ovvio caos che ne è poi conseguito, ha portato il colosso asiatico a percorrere numerose strade alternative, nel tentativo di correre ai ripari. Una delle mosse più interessanti per ripristinare la fiducia perduta risiede sicuramente nel fatto che Samsung sta lavorando parecchio, e accelerando in modo deciso sui tempi inizialmente previsti, per immettere sul mercato alcuni apparecchi molto particolari, e non soltanto top gamma assoluti. In questo senso, negli ultimissimi giorni abbiamo parlato di Samsung Galaxy S8, di Samsung Galaxy C9 e persino di Samsung Galaxy Note 8. Adesso, invece, torniamo a discutere di Samsung Galaxy X. Samsung Galaxy X è un dispositivo che, nell’immaginazione di Samsung, rappresenta qualcosa di completamente differente rispetto al passato. Non dovrebbe essere un classico e normalissimo smartphone: ci troveremo, infatti, dinanzi a qualcosa di incredibile e di impensabile fino a pochi anni fa, un device dotato di uno schermo che, grazie ad una speciale tecnologia, potrebbe piegarsi. Già qualche tempo fa in effetti vi avevamo anticipato qualcosa a tal proposito, e adesso dovremmo avere delle novità. Sul web, infatti, nel corso delle ultimissime ore, si è tornato a parlare prepotentemente di questo apparecchio, segno che forse la sua uscita potrebbe essere ben più vicina di quanto previsto. In particolare, sembra che il display, che basilarmente sarebbe da 5 pollici, potrebbe estendersi fino a 7 pollici: in che modo, però, attualmente non ci è dato saperlo. Iniziano a spuntare anche le prime indiscrezioni circa il prezzo del Samsung Galaxy X, che potrebbe aggirarsi tra i 600 e i 700 dollari.