Samsung Galaxy S8, nuova fotocamera da urlo?

Da oramai diverse settimane a questa parte, più o meno dal collasso del Samsung Galaxy Note 7, vi stiamo fornendo una larga serie di indiscrezioni e novità circa il Samsung Galaxy S8, la cui uscita dovrebbe essere decisamente anticipata rispetto ai tempi iniziali per motivi noti. Difatti, a causa del disastro cui è andato incontro il phablet di sesta generazione, reo di avere batterie esplosive che in diverse unità sono già esplose, Samsung è stata quasi costretta a correre ai ripari e ad accelerare i tempi circa la produzione dei suoi nuovi device di top gamma. Ecco perché, in particolar modo negli ultimissimi giorni, sono state tantissime, e per certi versi incontrollabili, le voci di corridoio che sono state sparse sul web, circa apparecchi telefonici super performanti come appunto il Samsung Galaxy S8, o ancora il Samsung Galaxy C9, il Samsung Galaxy X o addirittura il Samsung Galaxy Note 8. Chiaramente, di tutta la batteria, quello che è maggiormente sotto i riflettori è il Samsung Galaxy S8, poiché, oltre ad essere quello più atteso, pare anche essere quello maggiormente vicino a una prossima uscita, dal momento che si parla con una certa insistenza del mese di gennaio. Le ultime news, in proposito, parlano di una componente hardware in particolare del Samsung Galaxy S8, che potrebbe stupire ancora una volta in positivo, visto che, in questo settore, il colosso asiatico di recente ha già lavorato molto bene con il Samsung Galaxy S7 e con il Samsung Galaxy S7 Edge. Pare, infatti, che la compagnia sudcoreana abbia da poco depositato un nuovo brevetto, relativamente alle fotocamere, che rivoluzionerebbe ancora una volta la categoria. Se, infatti, già da tempo circola voce secondo la quale il Samsung Galaxy S8, compatibilmente con la concorrenza, potrebbe essere dotato di doppia fotocamera, adesso pare addirittura che la principale di esse potrebbe avere una qualità mai vista prima, arrivando a qualcosa come 30 megapixel.