Samsung Galaxy S6 Edge Plus si aggiorna

Ci apprestiamo ormai a concludere anche questa settimana, che, peraltro, inaugura anche un nuovo mese, quello di ottobre. Un mese che Samsung, soprattutto per quel che concerne il settore della telefonia mobile, si augura essere di rinascita, o di rilancio se vogliamo. Il noto colosso tecnologico asiatico, infatti, non ha vissuto delle grandi gioie in questo periodo, a causa del disastro cui è andato incontro, già nei primi di settembre, il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione, diventato famigerato a causa del grave difetto della batteria. Costretta al ritiro forzato del device, la compagnia sudcoreana ha dato una forte accelerata nella produzione di altri device, ma ha anche avviato un miglioramento di quelli “vecchi”. Ecco perché, tra i numerosi aggiornamenti resi disponibili nel corso di questi ultimi giorni, spunta anche quello per il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus è la revisione in chiave potenziata del Samsung Galaxy S6 Edge, ex smartphone di top gamma del 2015. L’update in questione in realtà è un doppio update, e dovrebbe venir reso presto disponibile anche nel nostro paese. Di cosa si tratta, esattamente? A cosa andremo incontro installando questi aggiornamenti sul Samsung Galaxy S6 Edge Plus? Chiaramente, nulla di particolarmente rivoluzionario, anche perché essi saranno basati, ancora una volta, su Android Marshmallow: per Android Nougat 7 bisognerà presumibilmente attendere ancora un po’ di tempo. Comunque sia, pare che il doppio update conterrà la consueta patch relativa alla sicurezza: il nostro consiglio in ogni caso è di installarlo, visto che dovrebbe migliorare, pur se leggermente, la vostra esperienza con tale device.