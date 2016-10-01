Ufficiale il nuovo Samsung Galaxy A8

Il nuovo mese di ottobre è ormai iniziato, lasciandosi alle spalle gli strascichi di polemiche che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, hanno fatto seguito al clamoroso disastro del Samsung Galaxy Note 7. Come sappiamo bene, il phablet di sesta generazione della compagnia asiatica si è suo malgrado reso protagonista del grave problema delle batterie, che in diverse unità sono esplose. Samsung ha cercato subito di correre ai ripari, e adesso prova già a guardare al futuro: un futuro che si sta incarnando in diversi nuovi smartphone, tra i quali figura anche il Samsung Galaxy A8. Proprio così: a distanza di quasi un mese dall’ultima volta, possiamo tornare a fornirvi delle succose novità circa il Samsung Galaxy A8, nella revisione del 2016. In passato, infatti, questo device era già stato immesso sul mercato internazionale della telefonia mobile, riscontrando anche un buon successo: tanto da spingere l’azienda coreana a realizzarne un remake. Da poche ore, finalmente, dopo tanti rumors e indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy A8 è stato reso ufficiale, quantomeno nel continente asiatico. Nella Corea del Sud infatti i preorder sono partiti già da questa mattina, ad un prezzo di 649.000 won (più o meno 525 euro, centesimo più centesimo meno). Non è ancora dato modo di sapere se realizzerà il proprio debutto anche in altri continenti, tra cui quello europeo, anche se al momento sembra di no. Per quanto riguarda la scheda tecnica, troviamo una serie di peculiarità e caratteristiche tutto sommato molto interessanti, che lanciano uno smartphone certamente ambizioso. Il processore è un più che discreto Exynos 7420, accompagnato da una RAM da 3 GB. Colpisce particolarmente in positivo la batteria, da ben 3500 mAh, mentre lo storage interno mantiene una capienza accettabile, con i suoi 32 GB. Due le fotocamere, da 16 megapixel (posteriore) e 8 megapixel (frontale). Il display? Da 5,7 pollici, con risoluzione in Full HD. Il sistema operativo, infine, parte dall’ovvio Android Marshmallow 6.0.1.