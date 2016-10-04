Caricamento...

Ufficiale il ritorno del Samsung Galaxy Note 7

04/10/2016

Nel bene e, soprattutto, nel male, il grande protagonista delle ultime settimane, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è senz’altro il Samsung Galaxy Note 7. Conosciamo ormai a menadito le vicissitudini del phablet di sesta generazione, immesso sul mercato internazionale con delle batterie difettose che, in molte unità, sono esplose. E, pertanto, subito ritirato e rinnovato con delle batterie funzionanti. Samsung Galaxy Note 7A tal proposito è interessante scoprire che, effettivamente, è stato reso definitivamente ufficiale il ritorno del Samsung Galaxy Note 7. Negli ultimi giorni, in effetti, le voci attorno a tale device non erano state tra le più entusiasmanti, tanto che in Asia sarebbe addirittura esplosa una delle unità restaurate. Lo scetticismo ed il pessimismo aleggiavano con forza attorno al phablet, generando ulteriore sfiducia nei tanti, soprattutto in Europa, che desiderano acquistare l’apparecchio. Tuttavia, per il momento paiono giungere nuove notizie, oltre alle conferme di quanto già era trapelato negli ultimi tempi. Insomma, possiamo a tutti gli effetti dire che il ritorno del Samsung Galaxy Note 7 sul mercato internazionale della telefonia mobile, naturalmente con nuove unità perfettamente funzionanti, è ormai ufficiale. Per il Vecchio Continente, e, dunque, per l’ Italia, ribadiamo la data utile, che dovrebbe essere al 28 ottobre: in quel giorno, finalmente, il device tornerà disponibile anche da noi.

