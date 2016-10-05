Gear IconX in omaggio con Samsung Galaxy S7!

Ancora una volta, quando il mese di ottobre è ormai iniziato da qualche giorno, torniamo a discutere di quello che, attualmente, è il miglior top di gamma della compagnia tecnologica coreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Lo smartphone di settima generazione dalle elevate prestazioni, difatti, è tornato prepotentemente sulla cresta dell’onda a causa del disastro cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7, phablet costretto al ritiro dal mercato internazionale della telefonia mobile per lungo tempo. Ad ogni modo, il Samsung Galaxy S7, uscito a marzo scorso insieme alla potente variante Edge, ha riscosso un enorme successo presso la critica e il pubblico, ricevendo numerosi consensi. Ecco perché, visto che il Galaxy Note 7 ha avuto tutti quei grossi problemi, Samsung ha deciso di pubblicizzare ulteriormente quello che è il suo miglior device, rendendolo protagonista di numerose offerte e promozioni estremamente interessanti. Una di queste è recentissima, e prevede che con l’acquisto del Samsung Galaxy S7 si riceva in regalo un paio di Gear IconX. Si tratta di cuffiette auricolari estremamente performanti, dotate di una propria memoria (da ben 4 GB) e di una tecnologia molto raffinata. Tanto che, sul mercato, il prezzo di tale dispositivo si aggirerebbe intorno ai 229 euro. Per poter usufruire di questa promozione, è sufficiente acquistare un Samsung Galaxy S7 (o S7 Edge, chiaramente) tra il 3 ottobre 2016 ed entro il 23 ottobre 2016, e registrarlo su Samsung People entro e non oltre il 3 novembre 2016. In questo modo, si potranno ricevere le Gear IconX direttamente a casa propria, e in modo del tutto gratuito.