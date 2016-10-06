Samsung Galaxy Note 7 compare in GTA V!

Il mondo del web, come ben sappiamo, nel corso degli ultimi anni si è evoluto diventando particolarmente sensibile alle nuove tendenze. Quando una qualche notizia, per un motivo o per un altro, suscita un certo scalpore, molto spesso viene ripresa e parodizzata in toni decisamente goliardici e ironici. Chiaramente, ciò accade anche in un settore in grande evoluzione, come quello della telefonia mobile. L’uscita di iPhone 7, ad esempio, ha generato una grande ilarità per la mancanza del connettore per il jack delle cuffie, tanto da essere accostato, tra l’altro, alla protagonista del film Titanic (che, come lo smartphone di Apple, è impermeabile in quanto non affonda, e inoltre non ha più Jack, che perisce nel naufragio della nave). Inutile dire che una cosa simile è accaduta anche al Samsung Galaxy Note 7, resosi suo malgrado protagonista del disastro delle batterie
.
I fatti sono noti: il Samsung Galaxy Note 7 avrebbe dovuto esordire sul mercato internazionale della telefonia mobile tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, polverizzando la concorrenza. Invece, il device
, fin dai primissimi giorni della propria commercializzazione, si è praticamente polverizzato da solo, letteralmente: la sua batteria era infatti difettosa, tanto che in moltissime unità è esplosa.
Un problema grave, che ha costretto il colosso sudcoreano Samsung a ritirare temporaneamente il phablet dal mercato. E che, al tempo stesso, ha generato tutta una serie di meme
, di immagini gag e persino di video. Tanto che alcuni buontemponi hanno pensato persino che sarebbe stata un’arma perfetta, in qualità di bomba
, in uno dei videogiochi più famosi al mondo.
Ci stiamo chiaramente riferendo a GTA V
, disponibile per alcune fra le più potenti e diffuse console videoludiche del momento. Alcuni ragazzi, particolarmente abili nella creazione di patch e di modifiche, hanno dunque sostituito le bombe proprio con il Samsung Galaxy Note 7
, divertendosi poi a seminare il panico nel mondo virtuale del gioco. Cosa dire? Complimenti per la fantasia. Se volete dare un’occhiata e farvi due risate, noi vi lasciamo il video.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=_GhODn4FRoE[/embed]