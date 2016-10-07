Samsung Galaxy S8 totalizza punteggi stellari

Il disastro cui è andato incontro, suo malgrado, il Samsung Galaxy Note 7, ha innescato una reazione a catena che ha avuto degli effetti pressoché immediati su gran parte dei futuri progetti del colosso tecnologico sudcoreano. La produzione di molti smartphone di top gamma, infatti, è stata decisamente accelerata rispetto ai tempi inizialmente previsti, pertanto molti test e svariate indiscrezioni vengono diffuse già adesso. È il caso, ovviamente, del Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è chiamato a un duplice, arduo compito. Deve, infatti, far ritrovare ai clienti Samsung la fiducia perduta (proprio a causa del collasso del phablet di sesta generazione), e inoltre succedere a quello che da molti è considerato come il device migliore mai realizzato dalla compagnia asiatica, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Nel corso di queste ultime ore, diversi siti specializzati hanno rimbalzato quelli che, a quanto sembra, paiono essere i risultati dei primi test cui il prototipo del Samsung Galaxy S8 è stato sottoposto. E il punteggio cui siamo andati incontro è a dir poco strabiliante, una cosa praticamente mai vista prima. Tradotto in termini numerici, il Samsung Galaxy S8 (e ricordiamo che non si tratta di dati definitivi, in quanto al momento dovrebbe trattarsi di un semplice prototipo) è riuscito ad abbattere il muro dei 200.000 punti, record cui nessuno smartphone finora era mai riuscito ad aspirare, fermandosi ad un notevole punteggio di 203.737. Per capirci, iPhone 7 supera di poco i 170.000 punti, per cui il Samsung Galaxy S8 dovrebbe essere di molto superiore.