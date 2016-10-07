Samsung Galaxy S7 Edge è il miglior smartphone del 2016

Iniziamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questa settimana, la prima, di fatto, del mese di ottobre. Un mese nato ancora una volta all’insegna del Samsung Galaxy Note 7, l’ormai famigerato device di top gamma prodotto da Samsung che, nonostante tutto, fatica ancora a risollevarsi dal disastro cui è stato suo malgrado protagonista lo scorso settembre. Il collasso del phablet di sesta generazione ha così risollevato e spinto nuovamente il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che fin dalla loro immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, avvenuta ormai oltre mezzo anno fa, hanno riscosso un grandissimo successo che si trascina ancora oggi. Il Samsung Galaxy S7 Edge, effettivamente, ha colpito un po’ tutti, sia il pubblico che la critica, per le elevate prestazioni che è riuscito a garantire e per le tante caratteristiche fresche ed interessanti, che hanno consegnato al mondo uno smartphone eccezionale. Tanto che, da più parti, sono piovuti attestati di stima e riconoscimenti prestigiosi. L’ultimo dei quali è stato consegnato all’attuale top di gamma di Samsung proprio da poche ore. A cosa ci stiamo riferendo esattamente? È semplice: il Samsung Galaxy S7 Edge è stato premiato ai Mobile Choice Awards 2016, come lo smartphone migliore del 2016. Un premio molto importante, oltre che meritato.