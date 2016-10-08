Android Nougat su Samsung Galaxy S7, ci siamo

E andiamo dunque a concludere questa settimana, tornando a discutere di una delle poche certezze della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy S7, infatti, fin qui si è comportato in maniera più che egregia sul mercato internazionale della telefonia mobile, tanto che da pochissimo è stato addirittura eletto come lo smartphone migliore del 2016 presso i Mobile Choice Awards. Un attestato di stima molto forte, che del resto fa ben capire quanto questi device siano riusciti a strappare consensi dal pubblico e dalla critica. Tutto ciò naturalmente avviene anche in considerazione del disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7: il colosso asiatico, costretto al ritiro del phablet di sesta generazione dal mercato, ha rimesso momentaneamente il Samsung Galaxy S7 al centro della propria campagna pubblicitaria, creando delle promozioni molto interessanti. Uno smartphone che probabilmente si rivelerà tenace e straordinario anche nei prossimi mesi, soprattutto quando finalmente giungerà il nuovo sistema operativo di Android Nougat 7. A tal proposito, in molti continuano a chiedersi quando tale sistema giungerà anche presso i device targati Samsung, visto che altre aziende versate nel settore della telefonia mobile stanno già provvedendo alla diffusione. Ebbene, GeekBench, vera e propria autorità in questo campo, rivela che ormai i tempi dovrebbero essere propizi. Infatti, sul portale è stata pubblicata un’immagine di un Samsung Galaxy S7 con a bordo Nougat 7, segno che dovremmo esserci quasi. Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, infatti, entro un mese il sistema operativo giungerà sugli smartphone di settima generazione.