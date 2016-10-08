Caricamento...

Samsung Galaxy S8 senza cornici e tasto home?

08/10/2016

La prima settimana del mese di ottobre, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, si conclude nel segno del Samsung Galaxy S8. Il successore del Samsung Galaxy S7, infatti, già da qualche giorno è stato indicato come il device sul quale la compagnia asiatica punterà maggiormente per riprendersi, a seguito dal clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7. Samsung Galaxy S8 newsIl phablet di sesta generazione, infatti, è incredibilmente collassato, tanto che Samsung è stata costretta a ritirarlo dal mercato. E allora, ecco che il Samsung Galaxy S8 continua a far prepotentemente parlare di sé, sia per le sue caratteristiche tecniche che per quelle estetiche. Una voce in particolare ci è giunta nel corso di queste ultime ore, ed è veramente interessante e per molti versi spiazzante. Difatti, una delle peculiarità più archetipiche che l’azienda coreana ha lanciato negli ultimi anni è quella degli schermi curvi ai lati: cosa avvenuta con il Samsung Galaxy S6 Edge, con il Samsung Galaxy S7 Edge e con il Samsung Galaxy Note 7. Una novità che è piaciuta a molti, e che adesso potrebbe addirittura estendersi. Sembra, infatti, che il Samsung Galaxy S8 avrà il display curvo non soltanto ai lati esterni, ma anche sul bordo inferiore e su quello superiore. Non solo: analogamente a quanto avvenuto con iPhone 7, potrebbe essere eliminato il tasto home meccanico, inserito grazie ad una particolare tecnologia direttamente sotto il vetro dello schermo.

