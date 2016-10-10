Samsung Galaxy S8 arriva a febbraio?

Stiamo per arrivare al giro di boa di questo mese di ottobre, un periodo molto importante, per la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, per cercare di comprendere quali saranno le strategie per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Il colosso asiatico, come ben sappiamo, proviene da un momento particolarmente difficoltoso, causato dal clamoroso disastro del Samsung Galaxy Note 7: il phablet di sesta generazione, a causa di un grave difetto delle batterie, è stato infatti ritirato dal mercato. Lanciando così numerose indiscrezioni circa altri device, come il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8, secondo le prime stime degli esperti, sarà uno smartphone particolarmente potente e performante, dotato di una serie di caratteristiche tecniche di altissimo livello. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde, visto che tale dispositivo dovrà succedere al Samsung Galaxy S7, che sul mercato si è comportato fin qui molto bene. Proprio a causa del collasso del Samsung Galaxy Note 7, già da diverso tempo si parlava della possibilità di un’uscita anticipata del Samsung Galaxy S8, tanti che alcuni avevano pronosticato addirittura di Natale 2016 come possibile data. Adesso, tuttavia, le ultime indiscrezioni ci parlano di eventualità decisamente più plausibili, e compatibili con quella che finora è stata la filosofia di Samsung. Lo smartphone di ottava generazione, infatti, probabilmente verrà presentato il 26 febbraio 2017, presso il Mobile World Congress. E la sua immissione sul mercato, dunque, avverrebbe agli inizi di marzo.