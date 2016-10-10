Samsung Galaxy Note 7, è la fine?

Quando, una decina di giorni fa, ottobre era ufficialmente iniziato, le alte sfere di Samsung speravano che questo nuovo mese potesse finalmente cancellare quello terribile di settembre, particolarmente drammatico a causa del clamoroso disastro del Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione era attesissimo, soprattutto in Europa, in quanto nel Vecchio Continente eravamo rimasti orfani del modello di quinta generazione, che lo scorso anno rimase appannaggio solamente di Asia e America. Poi, il patatrac: batterie difettose, parecchie unità esplose, ritiro temporaneo dal mercato, rinvia dell’uscita a data da destinarsi e nuovi guai insorti. Il danno di immagine è stato incalcolabile, tradotto in cifre superiori ai 10 miliardi di dollari. Ma purtroppo, da pochi minuti, abbiamo notizie ancora più incresciose circa il Samsung Galaxy Note 7, che segnerebbero, di fatto, la sua fine. Il device, infatti, era stato restaurato con delle nuove batterie, ma anche questi modelli si sono rivelati difettosi, una volta reimmessi su alcuni mercati. In questo senso, la notizia dell’ultim’ora è che il colosso sudcoreano avrebbe deciso di sospendere temporaneamente la produzione dei Samsung Galaxy Note 7, visti i gravissimi e inarrestabili problemi cui questo dispositivo sta andando incontro. Ma una simile scelta, nella sostanza, segnerebbe probabilmente anche la morte definitiva del phablet, in quanto, visto il ritardo accumulato rispetto all’uscita iniziale, e considerati tutti i problemi cui è andato incontro, difficilmente si riuscirebbe a correggere i suoi difetti in tempi brevi. Soprattutto, alla luce di questi risvolti, pare pressoché impossibile che l’apparecchio possa riconquistare la fiducia perduta: diverse compagnie in svariate parti del mondo, infatti, hanno già eliminato il Samsung Galaxy Note 7 dal proprio listino, visto che molti utenti sono rimasti negativamente colpiti da tutta la vicenda. Nei prossimi giorni cercheremo di fornirvi ulteriori indicazioni in merito, ma per il momento la realtà dei fatti è questa: la (dis)avventura del Samsung Galaxy Note 7 sul mercato internazionale della telefonia mobile, probabilmente, è già finita.