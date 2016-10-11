Samsung Galaxy S7 si aggiorna di nuovo

La nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, da oltre un mese a questa parte, sta vivendo un momento particolarmente critico e difficoltoso. Il colosso asiatico, ad ogni giorno che passa, dà sempre meno l’impressione di capirci qualcosa sull’incresciosa vicenda relativa al Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione, che nei piani ideali di Samsung avrebbe dovuto realizzare un grande successo, dando così continuità al progetto inaugurato con il Samsung Galaxy S7, è collassato e, probabilmente, del tutto morto. Proprio ieri, vi ricorderete, vi abbiamo fornito la grave notizia della sospensione della produzione del device, che probabilmente non ha più alcuna speranza di recuperare. E proprio lo smartphone di settima generazione, a questo punto, è chiamato ad un compito importante. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge hanno realizzato un grande successo sul mercato internazionale della telefonia mobile, fin dal loro esordio avvenuto nello scorso mese di marzo. Tuttavia, è ormai passato tantissimo tempo da allora, pertanto non si può pretendere che le loro vendite, in questo momento, siano paritarie ad allora. Specialmente di fronte al disastro del Samsung Galaxy Note 7, che ha fatto a pezzi la fiducia che molti utenti riponevano nella compagnia coreana. A questo punto, il Samsung Galaxy S7 torna ad essere il cavallo di battaglia della casa asiatica, perlomeno in attesa che arrivi il Samsung Galaxy S8… tra non meno di quattro o cinque mesi. Nel frattempo, Samsung sta rilasciando numerosi aggiornamenti per l’apparecchio, evidentemente per renderlo ancora più appetibile e performante. In questo senso, l’ultimo update fa riferimento al firmware XXU1BPIO, e al momento è stato diffuso solamente in India. Tuttavia, è probabile che presto trovi spazio anche altrove. Il peso di questo ennesimo aggiornamento si aggira sui 135 MB: non moltissimi, ma neanche pochissimi. È comunque probabile che vengano apportati piccole correzioni minori di vari bug e problemi vari, per cui vale la pena installarlo.