Samsung Galaxy Note 7, che disastro: e adesso?

Pur se non siete propriamente degli esperti del settore della telefonia mobile, con ogni probabilità sarete venuti a conoscenza, anche solo per sentito dire, del clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7. Il tormentato phablet di sesta generazione, infatti, che idealmente avrebbe dovuto dare continuità al progetto vincente lanciato dal Samsung Galaxy S7, tanto da assumere la nomenclatura di Note 7 in vece di Note 6, non è mai riuscito a riprendersi dai gravissimi problemi che lo hanno afflitto sin dai primissimi giorni della sua commercializzazione, collezionando una batosta dietro l’altra. La cronaca degli ultimi giorni, che naturalmente non abbiamo mancato di raccontarvi, è stata a dir poco impietosa verso il Samsung Galaxy Note 7, se non addirittura fatale. Il colosso asiatico, infatti, nonostante gli sforzi profusi, è stato infine costretto a chiudere definitivamente il progetto, per evitare di perdere cifre ancora più ingenti (che già così si assestano oltre i 10 miliardi di dollari, per non dire addirittura 20). Il Samsung Galaxy Note 7, a conti fatti, è ormai defunto. Un device che avrebbe dovuto garantire delle prestazioni elevatissime, e che invece ha trascinato nel baratro la reputazione della compagnia coreana, che adesso in qualche modo dovrà cercare di ripartire. Tuttavia, in questo momento, il caos regna sovrano, ed è difficile capire cosa potrà fare Samsung per rilanciarsi sul mercato e per riconquistare la fiducia perduta. Accelerare la produzione del Samsung Galaxy S8 o di altri dispositivi di top gamma, perdendo così la calma e la lucidità, potrebbe comportare un rischio enorme per la compagnia, soprattutto in virtù di quanto appena accaduto con il Note 7. Insomma, almeno per il momento bisognerà andare avanti con il Samsung Galaxy S7, che tuttavia è sulla piazza già da 7 mesi: impossibile sperare che possa mantenere sul mercato la freschezza dei primi giorni, nonostante le tante offerte e promozioni indette dalla casa asiatica.