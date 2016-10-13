Samsung Galaxy S7 in offerta da Euronics

In questi ultimi giorni, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, la nostra attenzione si è concentrata soprattutto sul Samsung Galaxy Note 7. D’altronde non avremmo potuto fare altrimenti, visto il clamoroso disastro cui è andato incontro il phablet di sesta generazione, che ha portato a quelli che alla fine sono stati gli sviluppi che tutti conosciamo: ossia, lo stop alla produzione del device, e, di fatto, la sua fine. Ecco perché, quando ancora manca parecchio tempo all’uscita del Samsung Galaxy S8, il colosso asiatico sta cercando di spingere il più possibile le vendite del Samsung Galaxy S7, ultimo baluardo rimasto che si frappone tra Samsung e il totale collasso. Il Samsung Galaxy S7 è stato immesso sul mercato internazionale della telefonia mobile già nel mese di marzo, dando ottimi risultati. Lo smartphone di settima generazione, così, è stato recentemente messo al centro di alcune interessanti promozioni, che adesso vi andiamo ad enunciare. Da Euronics, infatti, il dispositivo è disponibile, da oggi 13 ottobre fino a domenica 23 ottobre, con una grandissima offerta: lo si potrà acquistare a soli 597,54 euro (un risparmio di oltre 131 euro quindi sul prezzo di listino), e in omaggio verranno regalate le Gear Icon X, auricolari all’avanguardia che da sole vantano un prezzo di 229 euro.