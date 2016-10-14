Quanti modelli per Samsung Galaxy S8?

Da ormai diverso tempo girano numerose indiscrezioni e voci di corridoio circa quello che sarà lo smartphone di top gamma di Samsung nel 2017, vale a dire il Samsung Galaxy S8. E ciò, ovviamente, avviene a maggior ragione, visto il disastro di proporzioni elefantiache cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7: il tracollo del phablet di sesta generazione, ritirato dal mercato e in seguito del tutto bloccato, ha in qualche modo aumentato le aspettative nei confronti dei prossimi device prodotti dal colosso asiatico, nella speranza che essi non vadano incontro a nessun tipo di problema. A tal proposito è davvero interessante notare come il Samsung Galaxy S8 si proponga fin da subito per alcune novità che di fatto stravolgerebbero la filosofia stessa dell’azienda sudcoreana. Aspetto, questo, probabilmente sempre mirato a fidelizzare nuovamente i clienti, che hanno perso la fiducia che riponevano nei prodotti targati Samsung. Se pensiamo al Samsung Galaxy S6 o al Samsung Galaxy S7, infatti, troviamo delle caratteristiche analoghe: due modelli di partenza, di cui uno normale (la versione Flat), e uno con i lati curvy del display, definito Edge. Si pensava dunque che La compagnia coreana avrebbe proseguito su questa strada, ma già da tempo gira voce che tutti i tipi di Samsung Galaxy S8 che verranno immessi sul mercato avranno lo schermo curvato. Quali saranno, dunque, le differenze? Ad oggi, si parla soprattutto della risoluzione e della qualità dell’immagine. Pare, infatti, che la versione basilare dello smartphone di ottava generazione avrà un display a 2K e da 5,1 pollici. L’altro modello, invece, che in questa ottica sarebbe più pregiato ma certamente più costoso, prevedrebbe invece un’incredibile risoluzione a 4K, utile soprattutto per sfruttare al meglio la tecnologia della realtà aumentata. Inoltre, questa variante dovrebbe avere in dotazione una doppia fotocamera posteriore, diversamente da quella basilare, che invece sarà probabilmente analoga al Samsung Galaxy S7 Edge.