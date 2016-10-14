Quando ci accingiamo a concludere la seconda settimana del mese di settembre, torniamo ancora una volta a discutere di quello che, senza orma di dubbio, è stato l’argomento che ha catalizzato su di sé la maggior parte delle nostre attenzioni negli ultimi tempi. Chiaramente, ci stiamo riferendo all’ormai famigerato Samsung Galaxy Note 7: lo sfortunato phablet, infatti, è stato al centro di un infinito ciclone di critiche a causa del grave problema della batteria, che in molte unità è esplosa. Il difetto è stato evidente fin da subito, e, dopo alcune settimane di tentativi disperati, Samsung è stata costretta a “far morire” il Samsung Galaxy Note 7, cessandone definitivamente la produzione. Un patatrac incredibile, che ha avuto e che avrà nel prossimo futuro dei gravissimi effetti, sia economici che d’immagine, sul colosso sudcoreano. Ma qual è il motivo che ha causato tutti questi problemi? Perché il Samsung Galaxy Note 7 esplode? In un primo momento si era pensato che fosse la batteria in sé a essere difettosa: la compagnia asiatica si era infatti affidata a due diverse aziende per la produzione delle batterie. Una di esse, quella inizialmente ritenuta problematica, era quella interna, Samsung SDI. Dopo un primo ritiro dei device dal mercato, con l’installazione di sole batterie realizzate da Amperex Technology Limited, si credeva che la cosa fosse stata definitivamente risolta, ma anche i nuovi modelli di Samsung Galaxy Note 7 saltavano improvvisamente in aria. A questo punto, considerando anche che Samsung ha deciso di sospendere la produzione del device (segno che, evidentemente, non c’era fisicamente modo di risolvere il danno) molti esperti sostengono che il problema sia strutturale. Nello specifico, pare che lo spazio dell’alloggiamento della batteria sia troppo piccolo, costringendo la stessa a lavorare sotto stress. Causandone, di fatto, l’esplosione. Ad ogni modo Samsung ha promesso che, quando verrà a capo della cosa, esternerà le motivazioni tramite un comunicato ufficiale. Vi aggiorneremo prossimamente.