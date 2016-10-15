Samsung Galaxy Note, è la fine di un’era?

Quando siamo ormai giunti alla metà del mese di ottobre, quel che è chiaro a tutti, per quanto concerne il settore della telefonia mobile, è che Samsung non ha mai vissuto un periodo più nero di questo. Il disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, infatti, ha trascinato il colosso sudcoreano in un baratro da cui sarà molto difficile risalire. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso di questi ultimi giorni, tentando anche di esplicare quelle che probabilmente sono le motivazioni che portano la batteria del device a esplodere. E, chiaramente, un problema così grave avrà delle ripercussioni forse fatali per il settore della telefonia mobile gestito dalla compagnia asiatica. Difatti, il danno d’immagine subito da Samsung è stato incalcolabile, tanto che tantissimi clienti dell’azienda coreana hanno perso la fiducia che riponevano nei suoi prodotti. In termini economici, superiamo abbondantemente la decina di miliardi di dollari. E al dramma ovviamente si aggiunge altro dramma, perché il collasso del Samsung Galaxy Note 7 potrebbe segnare addirittura la fine di questa serie di apparecchi. Proprio così: i phablet targati Samsung potrebbero essere definitivamente morti, visto che sarà difficilissimo, se non addirittura impossibile, riconquistare la fiducia perduta. E, nel caso, potrebbero essere sostituiti da una nuova serie di device. Insomma, potremmo non vedere mai un Samsung Galaxy Note 8.