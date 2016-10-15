Samsung Galaxy S8 avrà assistente vocale?

E andiamo dunque a concludere anche questa settimana, che, di fatto, segna anche il giro di boa del mese di ottobre. Nel corso di queste ultime settimane, infatti, la nostra attenzione è rimasta concentrata soprattutto sui gravi problemi occorsi al Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione costretto al ritiro e alla fine della produzione. Oggi, pertanto, cerchiamo di lasciarci almeno momentaneamente alle spalle questi argomenti, per fornirvi nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 sarà il successore del Samsung Galaxy S7, e, proprio a causa del collasso del già citato Note 7, avrà l’arduo compito di fidelizzare nuovamente i clienti della compagnia sudcoreana. Oltre ad una scheda tecnica di altissimo livello, pertanto, si spera che possa essere dotato anche di una serie di caratteristiche innovative rispetto al passato. E una di queste potrebbe essere l’assistente vocale. Difatti, sembra che Samsung si stia muovendo, in collaborazione con Viv Lab, per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale che possa appunto svolgere il ruolo di assistente vocale. Il nome di quest’ultimo sarebbe Viv Al, ed è probabile che il suo funzionamento sia analogo a quello di Siri, notissimo assistente vocale presente su gran parte dei device di Apple. Ciò, ovviamente, andrebbe a sostituire l’ S Voice attualmente presente sugli smartphone di Samsung.