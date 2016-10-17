Anche Alitalia vieta i Samsung Galaxy Note 7

Ormai il fatto è noto più o meno a chiunque, esperto o profano che sia. Il Samsung Galaxy Note 7, che idealmente avrebbe dovuto raggiungere il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge sulla vetta dei device di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è collassato. Il phablet di sesta generazione, infatti, dapprima ritirato per il problema delle batterie “esplosive”, è stato poi di fatto cancellato dalla stessa compagnia asiatica, dal momento in cui si è capito che il guaio era strutturale (e quindi praticamente irrisolvibile), e non delle batterie in sé. Un disastro che si è tradotto in un crollo in borsa, in una devastante perdita economica e, chiaramente, anche in un danno d’immagine cui sarà difficile porre rimedio. E in tutto questo, anche organismi esterni come le agenzie di trasporti rincarano la dose. Difatti, molte compagnie aeree hanno vietato ai propri passeggeri di viaggiare con il Samsung Galaxy Note 7, e ora ad esse si è unita anche la “nostra” Alitalia. La compagnia aerea italiana, infatti, seguendo la falsariga della controparte statunitense (oltre che di numerosi altri colleghi in tutto il mondo), ha ufficializzato tramite un comunicato che è vietato sia portare con sé il Samsung Galaxy Note 7 a bordo dell’aereo all’interno di un bagaglio a mano, sia inserirlo in un bagaglio destinato alla stiva. La pena per i trasgressori è severissima: si parla dell’ovvia confisca del dispositivo e, chiaramente, di una multa salatissima. Insomma, quando ci introduciamo nella seconda metà del mese di ottobre, il Samsung Galaxy Note 7 non smette di far parlare negativamente di sé, ricevendo delle sonore batoste anche da Alitalia. Per il momento, comunque, la situazione nel Belpaese pare essere più o meno sotto controllo: si stima infatti che, delle 2000 unità già immesse sul mercato italiano, 600 siano state riconsegnate. Le altre 1400 non dovrebbero tardare molto.