Samsung Galaxy C9 per scordare il Note 7?

Il disastro cui è andato incontro, suo malgrado, il Samsung Galaxy Note 7, ha avuto numerosi effetti all’interno del settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Molti processi negativi, anzitutto, si sono riversati in modo praticamente drammatico sulle casse della compagnia asiatica, che ha visto anche la propria immagine distrutta. Tuttavia, la casa coreana sta adesso cercando di girare pagina, nella speranza di far dimenticare il prima possibile ciò che è successo con il phablet di sesta generazione. E se già ieri, in questo senso, si parlava delle mosse che verranno adottate nel 2017, ovvero quando usciranno finalmente il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy X, l’immediato futuro potrebbe essere caratterizzato dal Samsung Galaxy C9. Il Samsung Galaxy C9 ha appena ricevuto la certificazione TEENA, e pertanto non dovrebbe mancare ormai molto al suo esordio sul mercato. Purtroppo, almeno stando alle indiscrezioni che ci sono pervenute finora, pare che tale smartphone sarà esclusivamente appannaggio della Cina e forse di altri mercati asiatici, mentre non dovrebbe uscire né in Europa né in America. Interessanti, ad ogni modo, le prime immagini ufficiali di tale device. Il Samsung Galaxy C9 si fa notare soprattutto per il riposizionamento delle antenne, una novità per quel che riguarda il settore della telefonia mobile del gigante asiatico: esse sono appena visibili integrate come sono al telaio in alluminio, riconoscibili grazie a tre linee sottilissime ed equidistanti tra loro. Si vocifera, inoltre, che il Samsung Galaxy C9 potrebbe prevedere l’assenza del jack da 3,5 per le cuffie, e in questo senso le immagini sfortunatamente non aiutano molto. Fra le altre caratteristiche interessanti, troviamo che la fotocamera posteriore è corredata da un doppio flash, mentre la scheda tecnica ci propone un dispositivo di fascia medio-alta rispetto agli attuali standard di mercato. Il processore è infatti un Qualcomm Snapdragon 652, coadiuvato da una RAM da ben 6 GB e con uno storage interno da 64 GB.