Samsung Galaxy S8 sacrifica il Galaxy Note 8?

18/10/2016

Gli ultimi due mesi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sono stati a dir poco catastrofici. Oltre che estremamente caotici. I fatti li conosciamo ormai a menadito: il Samsung Galaxy Note 7 è collassato, poiché, a causa di problemi strutturali praticamente irrisolvibili, la batteria rischiava di esplodere (come effettivamente è successo in numerose unità). Di fatto, il colosso asiatico è stato costretto a cessare la produzione del device, lasciando anche delle perplessità e alcuni dubbi piuttosto preoccupanti per il futuro. Già da tempo, infatti, girava voce che la linea dei Galaxy Note avrebbe potuto essere soppiantata, e in effetti le ultime indiscrezioni confermano che nel 2017 potrebbe esserci un unico top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Samsung Galaxy S8 newsAlla base della decisione, potrebbe esserci una volontà interna, da parte di Samsung, di modificare quelle che finora erano state le strategie della compagnia coreana. Gli ultimi Galaxy Note, da questo punto di vista, non hanno fatto faville: il Samsung Galaxy Note 5 non è mai stato portato in Europa (per la rabbia e la delusione dei molti clienti del Vecchio Continente), mentre il Samsung Galaxy Note 7 di fatto è morto prima ancora di vedere la luce. In questo senso, Samsung potrebbe decidere di limitare la quantità di smartphone e di dispositivi che finora l’ha in qualche modo contraddistinta, per mirare maggiormente, invece, sulla qualità. Soprattutto nella speranza che non si ripeta più un incidente come quello del Note 7, che è costato carissimo alla casa asiatica. Il Samsung Galaxy S8, dunque, nel 2017, potrebbe essere immesso sul mercato senza troppi rivali, visto che la sua presenza, come sostengono anche fonti autorevoli quali SamMobile, pregiudicherebbe quella del Samsung Galaxy Note 8. Che, di fatto, segnerebbe anche la fine della serie dei Galaxy Note. Insomma, a questo punto anche l’attesa per il Samsung Galaxy S8 continua a crescere.

Samsung Galaxy S7, si aggiorna Always on display

Samsung Galaxy C9 per scordare il Note 7?

