Samsung Galaxy S7, si aggiorna Always on display

Come sappiamo ormai fin troppo bene, l’ultimo bimestre, per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è stato a dir poco catastrofico. Il settore della telefonia mobile, infatti, ha avuto come infausto protagonista il Samsung Galaxy Note 7, phablet collassato a causa dei noti problemi strutturali che portavano all’esplosione della batteria. Un guaio enorme per la compagnia asiatica, che ha disperatamente tentato di salvare la situazione, ma invano. Le perdite economiche, oltre che d’immagine, sono state devastanti, ma non tutto il male viene per nuocere, e sorprendentemente potrebbe guadagnarne il Samsung Galaxy S7. In questo senso il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge hanno già in qualche modo goduto del fallimento del “fratello maggiore”, in quanto, rimasti gli unici apparecchi telefonici prodotti da Samsung in grado di competere con la concorrenza fino all’uscita del Samsung Galaxy S8, sono stati rimessi al centro di una massiccia campagna pubblicitaria. In secundis, in queste ore il Samsung Galaxy S7 sta iniziando ad ereditare alcune delle caratteristiche del Samsung Galaxy Note 7, evidentemente per diventare ancora più appetibile. Ci stiamo riferendo alla funzionalità Always on display, che proprio grazie agli smartphone di settima generazione aveva conquistato un buon successo. La novità è che il Galaxy S7 sta ricevendo proprio in queste ore l’aggiornamento concernente Always on display, ricevendo la versione che era stata installata sul Samsung Galaxy Note 7. La quale, adesso, diverrà ancora più personalizzabile benché ovviamente non possa esserci la compatibilità con la S-Pen. Cambiamenti piccoli, ma comunque interessanti e che certamente faranno piacere ai numerosi fruitori del device della compagnia coreana. Con l’avvento di Android Nougat 7, che dovrebbe arrivare entro poche settimane sui top di gamma Samsung, sarà inoltre possibile leggere le notifiche di app da terze parti tramite Always on display. Che, in questo modo, accrescerà ulteriormente la propria utilità ed il proprio fascino.