Samsung Galaxy S8, quali novità rispetto a S7?

Ancora una volta, quando ci avviamo a passi decisi verso la conclusione del mese di ottobre, torniamo a discutere di quello che sarà il futuro smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy S8 infatti verrà immesso sul mercato nel 2017, ed è un device particolarmente atteso per ovvi motivi. Il fallimento del Samsung Galaxy Note 7, infatti, ha in qualche modo scombinato tutti i piani della compagnia asiatica, costretta com’è stata a ritirare ufficialmente il phablet di sesta generazione. Le conseguenze, come sappiamo, sono state pesantissime per quel che concerne sia le finanze che l’immagine dell’azienda, che tuttavia si sta attrezzando per tornare sulla cresta dell’onda. Difatti, nel corso di queste ultime ore, sono rimbalzate molte voci e indiscrezioni, circa il Samsung Galaxy S8, da fonti anche piuttosto autorevoli. In particolare, sembra ci siano veramente pochi dubbi riguardo quelle che saranno le novità assolute dello smartphone di ottava generazione rispetto al Samsung Galaxy S7. Andiamo a scoprire quali. Anzitutto, il Samsung Galaxy S8 sarà dotato dello scanner dell’iride: feature, questa, che il device eredita direttamente dal Samsung Galaxy Note 7. In seconda battuta, la presenza della doppia fotocamera posteriore sembra addirittura scontata. E voi? Cosa vi aspettate dal prossimo top di gamma targato Samsung?