Samsung Galaxy C9 arriva a fine mese?

Anche questa settimana inizia a volgere al termine, proiettandoci con sempre maggior velocità nell’ultima parte di ottobre. Un mese che, come ben sappiamo, è stato a dir poco catastrofico per la nota azienda sudcoreana Samsung. Il settore tecnologico della telefonia mobile del gigante asiatico, infatti, ha dovuto far fronte al clamoroso collasso del Samsung Galaxy Note 7, dapprima ritirato dal mercato a seguito del problema delle batterie esplosive, e infine del tutto cancellato dalla fase di produzione. La triste fine del phablet di sesta generazione ha anche lanciato una disperata corsa verso il futuro: quanti e quali top di gamma usciranno, ed entro quanto tempo, per sopperire alla morte del Galaxy Note 7? Uno di essi è il Samsung Galaxy C9, e ormai ci siamo quasi. Proprio qualche giorno fa, lo ricorderete, vi avevamo fornito le ultime indiscrezioni circa il Samsung Galaxy C9, uno smartphone capace di sorprendere grazie ad una scheda tecnica forse di gran lunga superiore alle aspettative. Nello specifico, fa specie che tale device sia dotato di una RAM da 6 GB, quando gli attuali top di gamma prodotti da Samsung, vale a dire il Galaxy S7 ed il Galaxy S7 Edge, si sono fermati a 4 GB. Anche le altre peculiarità del dispositivo ci mostrano una natura di fascia medio-alta. Ad ogni modo, pare che ormai ci siamo veramente, e che il Samsung Galaxy C9 uscirà entro una decina di giorni: per fine ottobre, insomma, sarà già immesso sul mercato, dove ci si attende un esordio quantomeno discreto. Rimane da capire però che portata avrà la sua distribuzione: in un primo momento si credeva che sarebbe arrivato solo in alcuni paesi asiatici, mentre adesso cresce l’ottimismo di chi lo vorrebbe anche in Europa e in America. Staremo a vedere: noi, come sempre, non mancheremo di fornirvi novità e indiscrezioni, qualora dovessero essercene.