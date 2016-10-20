Samsung Galaxy S8, e sulla batteria?

Nel corso di questi ultimi giorni, la nostra attenzione, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è rimasta concentrata soprattutto su alcuni dispositivi di top gamma. I device, chiaramente, sono quelli ormai più noti: uno è il Samsung Galaxy Note 7, il cui clamoroso collasso ha mandato completamente all’aria i piani di Samsung, costretta a subire delle perdite devastanti. Il secondo, è quello che tutti i maggiori esperti e appassionati indicano come il suo potenziale successore, o meglio, come l’apparecchio designato per risollevare la compagnia asiatica dal pantano in cui è sprofondata: il Samsung Galaxy S8. Tuttavia, alla luce dei recenti avvenimenti, è anche lecito farsi alcune domande sul Samsung Galaxy S8, e su alcune sue specifiche in particolare. Proprio così: perché a questo punto viene da chiedersi come sarà la sua batteria, visto che il guaio del Samsung Galaxy Note 7 era proprio questo. Stando alle ultime indiscrezioni, è probabile che all’interno dell’azienda siano cadute molte teste a seguito dell’incredibile disastro del phablet di sesta generazione, e che Samsung adesso voglia essere più sicura su quelli che saranno i suoi futuri device. Ragion per cui, proprio per quel che concerne le batterie, potrebbe esserci, come sostengono anche molte fonti autorevoli, una rottura totale con il passato. Sembra, infatti, che il gigante coreano voglia affidarsi a LG Chem per la produzione delle batterie del Samsung Galaxy S8, mettendo dunque da parte, una volta per tutte, le batterie ATL e le Samsung STI.