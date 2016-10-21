Oggi la presentazione del Samsung Galaxy C9

Ci avviamo ormai a passi spediti verso la conclusione di questa settimana, che idealmente ci proietterà anche verso la fine del mese di ottobre. Un mese, come ben sappiamo, particolarmente infausto per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Difatti, il Samsung Galaxy Note 7, è stato del tutto annullato, in quanto la sua produzione è stata cessata quando si è capito che il problema delle batterie esplosive era praticamente irrisolvibile. Una grana non da poco per il gigante asiatico, che ha subito un danno d’immagine incalcolabile, oltre, naturalmente, ad una perdita economica elevatissima. Ecco perché a questo punto circola sempre maggiore curiosità su quelli che saranno i prossimi smartphone di top gamma della casa coreana. Uno di essi è il Samsung Galaxy C9, sul quale adesso siamo in grado di fornirvi ulteriori indiscrezioni. Difatti, già in questi giorni vi avevamo in qualche modo parlato del Samsung Galaxy C9, tornato a far discutere di sé grazie ad alcune interessantissime indiscrezioni. Nello specifico, era stata praticamente rivelata tutta la sua scheda tecnica, e addirittura si era predetto che sarebbe mancato pochissimo alla sua uscita ufficiale. Ebbene, la news delle ultime ore ci indirizza proprio su questa strada, in quanto la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy C9 avverrà proprio oggi, venerdì 21 ottobre. Una notizia che in qualche modo era nell’aria, dal momento in cui si sapeva che tale device sarebbe arrivato entro la fine del mese. Più tardi, comunque, cercheremo di fornirvi ulteriori novità.