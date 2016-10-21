Samsung Galaxy S8 avrà 8 GB di RAM?

Questa settimana ormai inizia a volgere al termine, e noi torniamo ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy S8, smartphone di ottava generazione della nota casa tecnologica sudcoreana Samsung. Si tratta di un device particolarmente importante, e non soltanto perché sarà il top di gamma del gigante asiatico del 2017: il Galaxy S8, infatti, è chiamato ad un compito fondamentale, ossia quello di restituire credibilità al settore della telefonia mobile gestito da Samsung, uscito con le ossa rotte dalla situazione catastrofica del Samsung Galaxy Note 7. Normale, quindi, che già da qualche tempo a questa parte circolino alcune interessanti indiscrezioni e voci di corridoio sul Samsung Galaxy S8, che già così ci parlano di un apparecchio dotato di peculiarità davvero molto elevate. Tuttavia, le voci dell’ultim’ora, parlerebbero di una caratteristica che fa un po’ specie, una novità rispetto a quanto trapelato finora. Secondo alcuni rumors, infatti, il Samsung Galaxy S8 potrebbe essere dotato di una RAM da addirittura 8 GB. Una cosa davvero incredibile, e in questo senso diverrebbe il primo smartphone a raggiungere una simile capacità. Finora, infatti, si parlava al massimo di una RAM da 6 GB, che sarebbe già stato un ottimo salto di qualità. Evidentemente Samsung vuole stupire i propri clienti, e magari creare anche un parallelismo tra S8 e RAM da 8 GB. Una mossa di marketing insomma, che però troverebbe degli effetti anche nella scheda tecnica del dispositivo.